Продлено ограничение движения транспорта на Мехзаводе

Продлен срок ограничения движения транспорта по ул. Донской на Мехзаводе.

В связи с проведением работ на системе водоотведения до 23:59 21 июля 2024 г. продлено ограничение движения транспорта по ул. Донской

Ранее сообщалось, что ограничение будет действовать до 30 июня.