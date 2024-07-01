Со 2 июля в Самаре на ул. Мориса Тореза вводится дополнительная остановка для автобусов

В связи с временным ограничением движения транспорта на участке по ул. Гагарина для удобства пассажиров, со вторника, 2 июля вводится дополнительный остановочный пункт по ул. Мориса Тореза в районе дома № 7А для автобусов м-та № 24, 34, 41, 53, 56.
Остановочный пункт вводится временно, на время ремонтных работ профильных служб.
Завтра будет только площадка, остановочный павильон будет установлен немного позже. Городские службы работают в усиленном режиме.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?