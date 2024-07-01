Со 2 июля в Самаре на ул. Мориса Тореза вводится дополнительная остановка для автобусов

В связи с временным ограничением движения транспорта на участке по ул. Гагарина для удобства пассажиров, со вторника, 2 июля вводится дополнительный остановочный пункт по ул. Мориса Тореза в районе дома № 7А для автобусов м-та № 24, 34, 41, 53, 56.

Остановочный пункт вводится временно, на время ремонтных работ профильных служб.

Завтра будет только площадка, остановочный павильон будет установлен немного позже. Городские службы работают в усиленном режиме.