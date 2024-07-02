В работе Центра учета и бюджетной аналитики Самарской области нашли нарушения

Счетная палата Самарской области выявила нарушения в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности областного Центра учета и бюджетной аналитики.

В частности, были обнаружены нарушения и недостатки в части ведения бюджетных смет, обязательного размещения информации на официальном сайте о госучреждениях соблюдения сроков постановки госконтрактов на учет бюджетных обязательств.

"Также установлены нарушения требования трудового законодательства и ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", — отмечается в сообщении ведомства.

Отчет о результатах проверки направлен врио губернатора Самарской области, в самарскую губдуму, представление направлено в учреждение.

По выявленным нарушениям направлены информационные письма в региональное минтруда, Госинспекцию труда в Самарской области, в министерство управления финансами региона. Также направлено информационное письмо в правительство Самарской области по вопросу организации контрольной деятельности учреждения.