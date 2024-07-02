В работе Центра учета и бюджетной аналитики Самарской области нашли нарушения

Счетная палата Самарской области выявила нарушения в ходе проверки финансово-хозяйственной деятельности областного Центра учета и бюджетной аналитики.
В частности, были обнаружены нарушения и недостатки в части ведения бюджетных смет, обязательного размещения информации на официальном сайте о госучреждениях соблюдения сроков постановки госконтрактов на учет бюджетных обязательств.
"Также установлены нарушения требования трудового законодательства и ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок", — отмечается в сообщении ведомства.
Отчет о результатах проверки направлен врио губернатора Самарской области, в самарскую губдуму, представление направлено в учреждение.
По выявленным нарушениям направлены информационные письма в региональное минтруда, Госинспекцию труда в Самарской области, в министерство управления финансами региона. Также направлено информационное письмо в правительство Самарской области по вопросу организации контрольной деятельности учреждения.
Последние комментарии
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
Я видела это был не пожар, а взрыв
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...