Субсидия в размере 300 тыс. рублей на лизинг техники SITRAK в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет о запуске программы субсидирования седельных тягачей марки SITRAK. Программа разработана в рамках сотрудничества с поставщиком марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку и действует на договора, заключённые до конца 2024 года.

В рамках предложения клиенты CARCADE могут приобрести седельные тягачи SITRAK с использованием корпоративной скидки-субсидии в размере 300 тыс. рублей, которая будет учтена в счёт аванса в рамках лизингового договора — т. е. клиент после согласования сделки оплачивает первый платёж уже за минусом суммы предоставленной субсидии. Предложение распространяется на модель C7H MAX в различных модификациях с колёсной формулой 6X4. Скидка-субсидия действует только на новую технику в наличии либо в поставке через дистрибьютора. Подробные условия можно уточнить у финансовых консультантов CARCADE.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 30% на срок до 84 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД или Гостехнадзоре, программами круглосуточной автопомощи на дороге.

Оформить договор возможно в электронном виде, а заявку на лизинг CARCADE принимает через форму на сайте, в личном кабинете клиента или через звонок на горячую линию 8 800 700 30 30.