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Облправительство Власть и политика

Глава Центра управления регионом Сергей Рыжиков покинул пост

САМАРА. 2 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Самарской области Сергей Рыжиков уволился. Информацию журналисту Волга Ньюс подтвердил он сам.

По словам Сергея Рыжикова, причиной стало то, что "пришло время". Он уточнил, что работал на своем посту более 3,5 лет и подумал, что надо менять направление деятельности.

Исполняет обязанности руководителя ЦУР пока бывший заместитель Рыжикова Дина Черемушкина. 

Центр управления регионом занимается отслеживанием жалоб жителей в соцсетях. Как рассказывал ранее сам Сергей Рыжиков, в задачи его сотрудников входила передача жалоб ответственным чиновникам и отслеживание решения проблемы. ЦУР Самарской области входит в федеральную структуру ЦУРов.

По мнению источников, шквал жалоб мог начаться сейчас, когда врио губернатора Вячеслав Федорищев открыл комментарии на своей страничке в "ВКонтакте", ведь все хотят рассказать о своих проблемах "первому лицу".

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