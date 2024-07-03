За месяц в регионе в 1,5 раза выросло количество детей, пострадавших от укусов клещей

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С начала эпидсезона в Самарской области зарегистрировано 1785 пострадавших от укусов клещами. Из них - 504 ребенка. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.