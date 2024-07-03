За месяц в регионе в 1,5 раза выросло количество детей, пострадавших от укусов клещей

С начала эпидсезона в Самарской области зарегистрировано 1785 пострадавших от укусов клещами. Из них - 504 ребенка. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
Напомним, месяцем ранее цифра составляла 1266 человек, из них - 358 детей.
"За неделю наблюдения, с 24 по 30 июня случаев заболевания среди населения Самарской области клещевым вирусным энцефалитом, а также моноцитарным эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом человека не зарегистрировано", - сообщили в ведомстве.
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Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?