Лизинг спецтехники LONKING, SHANMON, HENGTE выгоднее на 4% в CARCADE

Юридические лица и предприниматели теперь могут воспользоваться специальным предложением финансирования техники LONKING, SHANMON, HENGTE через лизинговую компанию CARCADE с корпоративными преференциями в размере 4% от стоимости РРЦ в юанях. Предложение действует на договоры, заключённые до конца 2024 года.

В рамках официальной программы доступны экскаваторы-погрузчики SHANMON модели 388H, колёсные экскаваторы HENGTE: HT90W, HT130W, HT160W и другие, а также определённый модельный ряд фронтальных погрузчиков марки LONKING. Предложение разработано в рамках сотрудничества с дистрибьютором брендов на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт влияет на расчёт стоимости полиса Каско и приведёт к его снижению. Подробные условия программы и матрицу скидок относительно моделей уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.