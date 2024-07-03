В Самаре утвердили план мероприятий в рамках Стратегии комплексной безопасности детей

В правительстве Самарской области утвердили план мероприятий по реализации Стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте региональных властей.

План включает пять задач: сбережение детей, укрепление благополучия семей с детьми; развитие современной безопасной инфраструктуры для детей, формирование условий для активного участия детей (в том числе с ОВЗ) в жизни общества; профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их; формирование безопасной информационной среды для детей; укрепление института семьи, сохранение и поддержку традиционных российских духовно-нравственных, в том числе, семейных, ценностей.

Каждую из задач дополняет перечень мероприятий (проведение акций, распространение информационных материалов, реализация программ,форумы, слеты, конкуры и т.п.).

Контроль за выполнением распоряжения возложен на министерство науки и образования.