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Облправительство Власть и политика

В Самаре утвердили план мероприятий в рамках Стратегии комплексной безопасности детей

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В правительстве Самарской области утвердили план мероприятий по реализации Стратегии комплексной безопасности детей в РФ до 2030 года. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте региональных властей.

План включает пять задач: сбережение детей, укрепление благополучия семей с детьми; развитие современной безопасной инфраструктуры для детей, формирование условий для активного участия детей (в том числе с ОВЗ) в жизни общества; профилактику преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении их; формирование безопасной информационной среды для детей; укрепление института семьи, сохранение и поддержку традиционных российских духовно-нравственных, в том числе, семейных, ценностей.

Каждую из задач дополняет перечень мероприятий (проведение акций, распространение информационных материалов, реализация программ,форумы, слеты, конкуры и т.п.).

Контроль за выполнением распоряжения возложен на министерство науки и образования.

В 2023 г. президент РФ Владимир Путин утвердил Стратегию комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года. Стратегия является документом стратегического планирования, определяющим угрозы безопасности детей, а также цели, основные направления, задачи и механизмы реализации государственной политики России в этой сфере. К ожидаемым результатам Стратегии отнесены: сбережение детей и увеличение их численности; сокращение числа случаев смерти детей в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними и противоправных действий в отношении самих детей; повышение уровня информационной безопасности и цифровой грамотности детей; сокращение числа случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, их травли, в том числе в сети Интернет; сокращение объема информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей.

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