В регионе стартовал фотоконкурс "Самые Самарские Места"

Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, при поддержке правительства Самарской области объявляет о старте Самарского областного фотоконкурса "Самые Самарские Места".

Фотоконкурс "Самые Самарские Места" — это отличная возможность для молодых людей заявить о себе и представить свои лучшие фотоработы всему региону. Он создан с целью развития творческого потенциала, выявления талантов, патриотического воспитания молодежи. Конкурс "Самые Самарские Места" проводится по трем номинациям: "Моя малая родина", "Самара — город курорт" и "Я из Самарской области!", что позволит участникам охватить самые яркие и уникальные места региона, показать богатую природу, объекты культурного и исторического наследия, памятники архитектуры, самобытность населения губернии. Прием заявок на фотоконкурс продлится до 11 августа, а осенью лучшие работы будут награждены памятными подарками.

"Любовь к своей Родине — это неотъемлемая часть жизни каждого гражданина. Именно патриотизм способствует развитию и процветанию страны, единению людей, а также сохранению и продвижению культурного и исторического наследия. Самарская губерния имеет поистине живописную природу, множество удивительных мест и объектов с богатой историей. Каждый уголок нашей области — это неповторимая жизнь со своими традициями и обычаями, о которых хочется рассказывать всей стране. Фотоконкурс "Самые Самарские Места" призван запечатлеть эту красоту и уникальность муниципальных образований Самарской области и рассказать об их неповторимом наследии", — поделилась председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.