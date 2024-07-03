16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе стартовал фотоконкурс "Самые Самарские Места" Пакетные тарифы по Карте жителя Самарской области будут действовать до конца сентября Волга около Самары продолжает прогреваться В Самаре прошел XIII Форум социальных проектов и общественных инициатив "Добрые Новости" На шести самарских пляжах купаться не рекомендовано: список

Общество

В регионе стартовал фотоконкурс "Самые Самарские Места"

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 27
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский Союз Молодежи — территориальная общественная организация "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, при поддержке правительства Самарской области объявляет о старте Самарского областного фотоконкурса "Самые Самарские Места".

Фото: — члены Самарского Союза Молодежи Татьяна Соснина и Лусине Позоян

Фотоконкурс "Самые Самарские Места" — это отличная возможность для молодых людей заявить о себе и представить свои лучшие фотоработы всему региону. Он создан с целью развития творческого потенциала, выявления талантов, патриотического воспитания молодежи. Конкурс "Самые Самарские Места" проводится по трем номинациям: "Моя малая родина", "Самара — город курорт" и "Я из Самарской области!", что позволит участникам охватить самые яркие и уникальные места региона, показать богатую природу, объекты культурного и исторического наследия, памятники архитектуры, самобытность населения губернии. Прием заявок на фотоконкурс продлится до 11 августа, а осенью лучшие работы будут награждены памятными подарками.

"Любовь к своей Родине — это неотъемлемая часть жизни каждого гражданина. Именно патриотизм способствует развитию и процветанию страны, единению людей, а также сохранению и продвижению культурного и исторического наследия. Самарская губерния имеет поистине живописную природу, множество удивительных мест и объектов с богатой историей. Каждый уголок нашей области — это неповторимая жизнь со своими традициями и обычаями, о которых хочется рассказывать всей стране. Фотоконкурс "Самые Самарские Места" призван запечатлеть эту красоту и уникальность муниципальных образований Самарской области и рассказать об их неповторимом наследии", — поделилась председатель Самарского Союза Молодежи — территориальной общественной организации "Российского Союза Молодежи" в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области Анастасия Софьина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алсу Салихова 13 июня 2024 13:21 Самарастат оказал помощь пострадавшим от паводка

Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.

Миссис Михайлова 10 июня 2024 13:39 В Самарской области могут ввести маткапитал для родивших до 20 лет

Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!

Sergey Sergunin 02 июня 2024 23:41 Глава СК РФ взял на контроль ситуацию с многодетной семьей из аварийного дома

Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.

Вячеслав Гусев 15 мая 2024 03:15 Регоператор: в области не хватает мусорных полигонов

А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.

Вячеслав Гусев 17 апреля 2024 02:41 В Самаре "забыли" переселить ветерана Великой Отечественной войны

А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?

Фото на сайте

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Прошел финал конкурса красоты "Мисс Самара 2024"

Парад в честь 79 годовщины Победы

Парад в честь 79 годовщины Победы

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

В Самаре обсудили актуальные практики корпоративного волонтерства

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4