Музей Алабина приглашает на пешеходную экскурсию "Религиозные образы Самары"

В четверг, 4 июля, в 18:30 состоится пешеходная экскурсия "Религиозные образы Самары", сообщает СОИКМ им. П.В. Алабина.

Самара — многоконфессиональный город, в котором уже несколько столетий мирно сосуществуют представители разных религий, что является важной культурной особенностью нашего края.

Маршрут экскурсии проходит по историческим улицам города, где посетителям предложат познакомиться с памятниками храмовой архитектуры дореволюционной Самары, узнать о религиозных конфессиях, к которым принадлежали жители на рубеже XIX — ХХ вв., познакомиться с историей религиозных общин города.

Стоимость билета — 350 рублей.