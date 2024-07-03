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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Лаборатория АО "Транснефть - Приволга" прошла процедуру подтверждения компетентности

САМАРА. 3 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компетентность аналитической лаборатории Бугурусланского районного нефтепроводного управления подтверждена экспертами, уполномоченными Федеральной службой по аккредитации.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Аналитическая лаборатория линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" выполняет анализ нефти по 11 показателям и обеспечивает непрерывный контроль качества нефти, транспортируемой по нефтепроводам АО "Транснефть - Приволга", а также контроль процессов компаундирования. В штате лаборатории — начальник, инженер-химик и 21 лаборант химического анализа.

Специалисты экспертной организации оценили навыки персонала в области проведения испытаний, провели экспертизу документации и процедур по управлению качеством. Также они подтвердили, что сотрудники лабораторий обладают достаточным опытом работы, владеют знаниями нормативной документации в сфере проведения испытаний нефти и обработки их результатов.

Эксперты положительно оценили уровень материально-технической оснащенности лаборатории. Современное испытательное и вспомогательное оборудование, в том числе высокоточные анализаторы для определения содержания органических хлоридов, сероводорода и метил-, этилмеркаптанов и оборудование для определения давления насыщенных паров, плотности и фракционного состава нефти, а также средства измерения позволяют выполнять полный спектр приёмо-сдаточных и периодических испытаний нефти при проведении учетных операций.

В лаборатории функционирует Единая лабораторная информационная система (ЕЛИС), позволяющая обеспечить высокий уровень оперативности получения информации о качестве нефти за счет автоматизации деятельности лабораторий, минимизировать риски при обработке, оформлении результатов испытаний, а также сокращает время формирования протоколов испытаний.

По итогам проверки аналитической лаборатории было выдано положительное заключение о соответствии действующим критериям аккредитации в полном объеме.

Лаборатории АО "Транснефть - Приволга" регулярно проходят процедуру подтверждения компетентности. С начала года экспертная организация подтвердила высокий уровень готовности к проведению полного спектра необходимых исследований испытательной лаборатории Самарского РНУ, расположенной на станции смещения нефти. В третьем квартале текущего года запланировано подтверждение компетентности испытательной лаборатории нефтепродуктов "Тингута" Волгоградского РНУ.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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