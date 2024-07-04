В Зубчаниновке 32 человека тушили пожар повышенной сложности

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В среду, 3 июля, в 9:16 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Литвинова, 58а в поселке Зубчаниновка в Кировском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.