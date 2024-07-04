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Жители Самарской области на "Монетной неделе" вернули в банки 3,6 млн руб. мелочью ВТБ: мошенники используют доверенные номера Международный промышленный форум "Инженеры будущего-2024" завершился в Тульской области Владимир Аветисян с партнерами продали "Объединенную страховую компанию" Транспортные средства обнинского МАУ "Благоустройство" застрахованы ВСК

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Жители Самарской области на "Монетной неделе" вернули в банки 3,6 млн руб. мелочью

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Жители Самарской области в ходе общероссийской акции "Монетная неделя" принесли в банки-участники более 853 тыс. монет на общую сумму 3,6 млн руб., сообщает Центробанк РФ.

Больше всего в оборот вернули монет номиналами 10 руб. и 1 рубль. Люди обменяли монеты на банкноты или пополнили свои счета.

"Мы очень благодарны жителям региона за большой интерес к "Монетной неделе", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — Люди принесли в банки в 2,5 раза больше монет, чем осенью 2023 г. во время проведения такой же акции. Мелочь очень важно возвращать в оборот, потому что в монетах даже самых мелких номиналов нуждаются, например, торгово-сервисные предприятия. Эти деньги снова начнут работать в экономике".

В целом по России граждане вернули в оборот 31 млн монет на общую сумму 135 млн рублей.

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