Жители Самарской области на "Монетной неделе" вернули в банки 3,6 млн руб. мелочью

Жители Самарской области в ходе общероссийской акции "Монетная неделя" принесли в банки-участники более 853 тыс. монет на общую сумму 3,6 млн руб., сообщает Центробанк РФ.
Больше всего в оборот вернули монет номиналами 10 руб. и 1 рубль. Люди обменяли монеты на банкноты или пополнили свои счета.
"Мы очень благодарны жителям региона за большой интерес к "Монетной неделе", — отметил управляющий Отделением Самара Волго-Вятского ГУ Банка России Алексей Колосков. — Люди принесли в банки в 2,5 раза больше монет, чем осенью 2023 г. во время проведения такой же акции. Мелочь очень важно возвращать в оборот, потому что в монетах даже самых мелких номиналов нуждаются, например, торгово-сервисные предприятия. Эти деньги снова начнут работать в экономике".
В целом по России граждане вернули в оборот 31 млн монет на общую сумму 135 млн рублей.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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