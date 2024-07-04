В Самаре мать отрезала пальцы ребенку

По предварительным данным, ЧП произошло в Самаре в доме на ул. Съездовской, 9. Очевидцы сообщают, что малыша, который был весь в крови, забрали в медучреждение. А соседи наблюдали, как женщину во дворе окружали сотрудники полиции. Потом за ней приехала скорая помощь.
"По предварительным данным, мать отрезала две фаланги пальцев своему ребенку", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.
По информации источника, женщину увезли в психиатрическую лечебницу. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации. Не исключено, что материалы из полиции передадут в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
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Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки