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В Самаре мать отрезала пальцы ребенку

САМАРА. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По предварительным данным, ЧП произошло в Самаре в доме на ул. Съездовской, 9. Очевидцы сообщают, что малыша, который был весь в крови, забрали в медучреждение. А соседи наблюдали, как женщину во дворе окружали сотрудники полиции. Потом за ней приехала скорая помощь.

"По предварительным данным, мать отрезала две фаланги пальцев своему ребенку", — рассказал источник Волга Ньюс в правоохранительных органах.

По информации источника, женщину увезли в психиатрическую лечебницу. Сейчас правоохранители разбираются в ситуации. Не исключено, что материалы из полиции передадут в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.

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