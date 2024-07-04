В Самаре мать отрезала пальцы ребенку

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По предварительным данным, ЧП произошло в Самаре в доме на ул. Съездовской, 9. Очевидцы сообщают, что малыша, который был весь в крови, забрали в медучреждение. А соседи наблюдали, как женщину во дворе окружали сотрудники полиции. Потом за ней приехала скорая помощь.