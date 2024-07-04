Седельные тягачи FAW ORYX с увеличенной скидкой на лизинг в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования тягачей марки FAW.

В рамках программы клиенты CARCADE могут приобрести модели ORYX с колёсной формулой 4×2 и 6×4 с использованием корпоративной скидки при заключении лизингового договора. Размер скидки зависит от года выпуска ТС: на тягачи FAW ORYX 4×2 и 6×4 2023 года действует прямая скидка в размере 400 000 руб., а на модели 2024 года — 200 000 руб. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии у организатора акции. Программа разработана в рамках сотрудничества с официальным дистрибьютором марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку.

FAW ORYX успешно применяются в суровых условиях российского климата благодаря своей надежности и прочным мостам. ORYX 4×2 — тягач с просторной кабиной, предназначенный для магистральных перевозок груза. Одна ведущая ось обеспечивает высокую манёвренность и экономичность, а мощный двигатель — высокую производительность и надежность транспортного средства. ORYX 6×4 — тягач с двумя ведущими осями. Грузовик отличается высокой мощностью и повышенной проходимостью, а межколёсная и межосевая блокировки позволяют эксплуатировать технику в тяжёлых дорожных и климатических условиях.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, программа автопомощи на дороге 24/7, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.