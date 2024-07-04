Полиция разыскала двух подростков, пропавших накануне в Жигулевске

Полицейские разыскали несовершеннолетних, которые ушли из дома выгуливать собаку и не вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, во вторник, 2 июля, около 18:00, из дома на ул. Никитина ушли гулять с собакой 14-летний и 16-летний подростки, после чего пропали.

Утром 3 июля в полицию Жигулевска обратились родители и законный представитель мальчиков.

"Для розыска несовершеннолетних был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации", - отмечается в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация от жителей села Александровка о возможном местонахождении ребят на автомобильной заправочной станции, которые увидели пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей.

Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действия не совершались. Разыскиваемых доставили в территориальный орган внутренних дел.

В настоящее время мальчики переданы законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.



"Полиция благодарит за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров "ЛизаАлерт" Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях", - отметили в ГУ МВД.