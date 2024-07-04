16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полиция разыскала двух подростков, пропавших накануне в Жигулевске У матери был обряд с космосом: появились подробности покушения на убийство мальчика в Самаре Задержали родителей: в Самаре возбудили дело о покушении на убийство трехлетнего мальчика Дело о ДТП с тремя погибшими дошло до суда в Самарской области В Самаре мать отрезала пальцы ребенку

Происшествия

Полиция разыскала двух подростков, пропавших накануне в Жигулевске

ЖИГУЛЕВСК. 4 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Полицейские разыскали несовершеннолетних, которые ушли из дома выгуливать собаку и не вернулись домой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Напомним, во вторник, 2 июля, около 18:00, из дома на ул. Никитина ушли гулять с собакой 14-летний и 16-летний подростки, после чего пропали.

Утром 3 июля в полицию Жигулевска обратились родители и законный представитель мальчиков.

"Для розыска несовершеннолетних был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы самарской полиции и соседних регионов, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям, размещена в сети Интернет и средствах массовой информации", - отмечается в сообщении.

В ходе розыскных мероприятий сотрудникам уголовного розыска поступила информация от жителей села Александровка о возможном местонахождении ребят на автомобильной заправочной станции, которые увидели пост о розыске несовершеннолетних в одной из социальных сетей.

Прибыв на указанный адрес, оперативники обнаружили пропавших, установили, что в отношении них противоправные действия не совершались. Разыскиваемых доставили в территориальный орган внутренних дел.

В настоящее время мальчики переданы законным представителям, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Полиция благодарит за помощь представителей СМИ и блогосферы, волонтеров "ЛизаАлерт" Самарской области и всех, кто принял участие в поисковых мероприятиях", - отметили в ГУ МВД.

Гид потребителя

Последние комментарии

Olesya Kokora 04 июня 2024 15:56 Эксперты должны выяснить, мог ли кинолог ФСИН избежать наезда на уснувших людей

Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Лют Brz 23 марта 2024 18:52 Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе" получал паспорт в Самарской области

то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4