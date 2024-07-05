Электропоезд "Грушинский экспресс" пройдет специальным рейсом

6 и 7 июля электропоезд "Грушинский экспресс" пойдет специальным рейсом по маршруту Самара — Тольятти — Самара, сообщает "Самарская пригородная пассажирская компания".

Из Самары "Грушинский экспресс" отправится в 10:01 и прибудет в Тольятти в 12:17. Обратно в 16:15, в Самару прибудет в 18:23.

"С собой вы можете взять хорошее настроение, гитару, термос и бутерброды", — советуют организаторы.

Напомним, в 2024 г. 51-й Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не состоится — организаторы готовят серию фестивальных концертов "На Грушинской волне", которые пройдут в Самарской области летом 2024 года.