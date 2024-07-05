Электропоезд "Грушинский экспресс" пройдет специальным рейсом

6 и 7 июля электропоезд "Грушинский экспресс" пойдет специальным рейсом по маршруту Самара — Тольятти — Самара, сообщает "Самарская пригородная пассажирская компания".
Из Самары "Грушинский экспресс" отправится в 10:01 и прибудет в Тольятти в 12:17. Обратно в 16:15, в Самару прибудет в 18:23.
"С собой вы можете взять хорошее настроение, гитару, термос и бутерброды", — советуют организаторы.
Напомним, в 2024 г. 51-й Грушинский фестиваль на Мастрюковских озерах не состоится — организаторы готовят серию фестивальных концертов "На Грушинской волне", которые пройдут в Самарской области летом 2024 года.
Последние комментарии
Инициаторами сбора, организаторами данного сбора были мы Салихова Алсу Исхаковна и Хаметов Равиль Зиннюрович, занимавший на тот момент должность главного врача Боратовской ЦРБ, от которого мы узнали ситуацию. Потом к нам присоединились и поддержали организация Самарастат. Видимо редакции дали свыше рекомендацию о инициативе Равиля Зиннюровича не писать.
Прекрасные предложения министра! Очень будем надеяться, что примут законы по всем предложенным мерам поддержки матерей!
Интересная ситуация. Жильё-то ей предлагают, а ей не нравится... Лучше, конечно, жить в аварийном доме и жаловаться.
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
А чо данные служители ащё работают? Хамилие как укажите, страна должна знать своих героев! А их начальник кабинет освоил?