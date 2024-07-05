Сельчанин пострадал при пожаре в частном доме в поселке в Безенчукском районе

В пятницу, 5 июля, в 1:55 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Оренбургской в п. Новооренбургский в Безенчукском районе, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 120 кв. м. На тушение были направлены шесть огнеборцев и две автоцистерны из ПСЧ-115.

Возгорание удалось полностью ликвидировать в 3:08

В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 54-летний мужчина.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.