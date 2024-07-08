5 млн впечатлений: россияне и зарубежные гости познакомились с экспозицией Санкт-Петербурга на выставке "Россия"

8 июля на ВДНХ заканчивается одно из самых масштабных событий современной России — Международная выставка-форум "Россия". Среди самых впечатляющих экспозиций — стенд Санкт-Петербурга, который за 8 месяцев работы увлек своей атмосферой и историей более 5 миллионов посетителей.

Экспозиция на протяжении всего времени рассказывала об уникальном характере города, его инновационном потенциале, научных достижениях и ключевых событиях в истории, которые оказали влияние на развитие не только мегаполиса, но и всей страны. Всего Северная столица представила посетителям 22 тематических сезона. 16 сезонов рассказывали о достижениях города в различных областях, от культуры и туризма до промышленности и медицины, а еще 6 сезонов раскрывали будущее города, планы и стратегию развития региона, которые уже реализуются по многим направлениям деятельности.

В "Петербургском кинотеатре", как его называют организаторы, прошло более 1000 тематических мастер-классов и 500 викторин. Посетителям стенда было вручено более 600 000 подарков, сувениров и сертификатов. Каждый предмет стал символом встречи с городом, которая навсегда останется у них в сердцах. На стенде побывали более 60 амбассадоров города, среди которых спортсмены, актеры театра и кино, Народные артисты России, музыканты, общественные деятели и блогеры. Среди почетных гостей были Николай Валуев, Сергей Крикалёв, Николай Цискаридзе, Александр Друзь, Сергей Семак, Фабио Мастранджело, Елизавета Боярская, Елена Малышева, группа "На-На" и многие другие.

Экспозиция Северной столицы на выставке "Россия" послужила вдохновением для Правительства Петербурга создать свой собственный мультимедийный форум под названием "Мой Петербург" в историческом парке "Россия — Моя история". Петербург стал первым регионом, который представил свою экспозицию достижений, охватив двенадцать тематических залов. Здесь каждый может найти что-то особенное, ощутить атмосферу города и погрузиться в его жизнь, увидеть прошлое, почувствовать настоящее и заглянуть в будущее Петербурга.