В Самарской области сгорело 40 гектаров пшеничного поля

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Кошкинском районе Самарской области горело пшеничное поле. Об этом сообщает ГКУ СО Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"