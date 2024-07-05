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Происшествия

Прокуратура требует признать недействительной картельную сделку СМТ и вернуть в бюджет 280 млн рублей

САМАРА. 5 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области подала в суд иск о признании недействительной сделки между ООО "Современные медицинские технологии", ООО "Медсимвол", ООО "Центр Эффективной Хирургии — Здоровье", ООО "ДжиИ Хэлскеа", министерством здравоохранения Самарской области, ГБУЗ "СОКБ им. В. Д. Середавина".

Сделку просят признать недействительной в связи с тем, что она нарушала антимонопольное законодательство и фактически ограничивала конкуренцию. Также надзорное ведомство требует взыскать в доход государства 280 млн руб. — доход, полученный от реализации соглашения.

Напомним, в 2016 г. фирмы вступили в картельный сговор, в котором участвовали в том числе чиновники регионального минздрава, и договорились о заключении 23 госконтрактов на техобслуживание и ремонт дорогостоящего медицинского оборудования для учреждений здравоохранения по максимально завышенной цене.

В 2017 г. региональное УФАС признало эти действия нарушением закона о защите конкуренции. 31 июля 2019 г. Самарский районный суд приговорил Шатило к трем с половиной годам колонии общего режима. Альберт Навасардян получил три года колонии и двухлетний запрет на работу на руководящих должностях в медицине. Остальным фигурантам назначили условные сроки: Алексея Санкеева приговорили к двум с половиной годам условно, Алексея Бондаренка — к двум годам условно. Максиму Колобову назначили два с половиной года условно. Наталья Середавина и Елена Львова получили по два года условно.

15 июля 2021 г. областной суд заменил Сергею Шатило тот же срок (три с половиной года) на условный и снял арест с имущества осужденных. Альберту Навасардяну также дали условный срок — два с половиной года (вместо трех лет колонии по первому приговору).

Затем Шестой кассационный суд изменил прежние судебные акты и исключил дополнительные наказания из приговора Навасардяну и Колобову.

Теперь прокуратура в качестве обеспечения иска о признании сделки недействительной арестовала счета и имущество ответчиков.

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