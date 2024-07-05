Врачи Клиник СамГМУ спасли пациента с редкой опухолью

В Клиниках СамГМУ провели сложную операцию пациенту с редкой опухолью — ювенальной ангиофибромой массивных размеров. Такая опухоль может привести к обильной кровопотере, менингиту, потере зрения и даже к летальному исходу. Операцию выполнили в "цифровой" операционной Клиник СамГМУ с использованием системы хирургической навигации AUTOPLAN, разработанной в университете.
Около трех лет назад у 18-летнего Николая из Оренбургской области перестал дышать нос, но местные врачи не могли установить причину. Тогда он по рекомендации врача обратился в Клиники СамГМУ. После обследований, квалифицированного анализа рентгенологов и оценки клинической картины молодому человеку диагностировали ювенальную ангиофиброму массивных размеров — образование сосудистого характера, которое зачастую питается от ветвей сонной артерии.
"Опухоль сопровождается затруднением носового дыхания, носовыми кровотечениями и в перспективе является жизнеугрожающим заболеванием, так как разрастается и сдавливает структуры мозга, — говорит заведующая оториноларингологическим отделением Олеся Зелева. — В данном случае образование занимало всю левую половину носа, верхнечелюстную пазуху и распространялось уже во внутренней структуре черепа. У мальчика полностью отсутствовало носовое дыхание, потому что опухоль была таких массивных размеров, что сместила перегородку и вызвала отек на противоположной стороне, где не было опухоли. Такая патология встречается всего в 0,03% случаев".
Самарским врачам удалось спасти пациента, удалив опухоль в "цифровой" операционной Клиник СамГМУ с интегрированной системой хирургической навигации AUTOPLAN.
"Я начал дышать, мне стало намного легче, — говорит Николай. — После выписки первым делом погуляю, подышу свежим воздухом".
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас