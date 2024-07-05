Врачи Клиник СамГМУ спасли пациента с редкой опухолью

В Клиниках СамГМУ провели сложную операцию пациенту с редкой опухолью — ювенальной ангиофибромой массивных размеров. Такая опухоль может привести к обильной кровопотере, менингиту, потере зрения и даже к летальному исходу. Операцию выполнили в "цифровой" операционной Клиник СамГМУ с использованием системы хирургической навигации AUTOPLAN, разработанной в университете.

Около трех лет назад у 18-летнего Николая из Оренбургской области перестал дышать нос, но местные врачи не могли установить причину. Тогда он по рекомендации врача обратился в Клиники СамГМУ. После обследований, квалифицированного анализа рентгенологов и оценки клинической картины молодому человеку диагностировали ювенальную ангиофиброму массивных размеров — образование сосудистого характера, которое зачастую питается от ветвей сонной артерии.

"Опухоль сопровождается затруднением носового дыхания, носовыми кровотечениями и в перспективе является жизнеугрожающим заболеванием, так как разрастается и сдавливает структуры мозга, — говорит заведующая оториноларингологическим отделением Олеся Зелева. — В данном случае образование занимало всю левую половину носа, верхнечелюстную пазуху и распространялось уже во внутренней структуре черепа. У мальчика полностью отсутствовало носовое дыхание, потому что опухоль была таких массивных размеров, что сместила перегородку и вызвала отек на противоположной стороне, где не было опухоли. Такая патология встречается всего в 0,03% случаев".

Самарским врачам удалось спасти пациента, удалив опухоль в "цифровой" операционной Клиник СамГМУ с интегрированной системой хирургической навигации AUTOPLAN.

"Я начал дышать, мне стало намного легче, — говорит Николай. — После выписки первым делом погуляю, подышу свежим воздухом".