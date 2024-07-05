УФСБ России по ЦВО отмечает 105-летие

В пятницу, 19 июля, исполняется 105 лет со дня образования Управления ФСБ России по Центральному военному округу.

Управление прошло путь от Особого отдела 3-й армии Восточного фронта РККА до органа безопасности в войсках, зона оперативной ответственности которого располагается на территории четырех федеральных округов, 30 субъектов РФ (от Поволжья до моря Лаптевых), в шести часовых поясах и в пяти климатических областях.

Во все времена военная контрразведка играла важную роль и защищала национальные интересы страны. Военные контрразведчики сражались на фронтах Гражданской и Великой Отечественных войн, выполняли интернациональный долг в Афганистане, участвовали в локализации конфликтов на постсоветском пространстве и проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе и Ближнем Востоке.

Теперь управление занимается вопросами выявления, предупреждения и пресечения шпионской, террористической и другой преступной деятельности.

В Самарской области личный состав оперативных отделов управления решает масштабные задачи по выявлению и пресечению угроз национальной безопасности в войсках Самарского, Рощинского, Чапаевского, Сызранского и Тольяттинского гарнизонов.

С февраля 2022 г. сотрудники УФСБ России по Центральному военному округу принимают непосредственное участие в СВО, в ходе которой ограждают войска от разведустремлений иностранных спецслужб, изобличают пособников нацизма, противодействуют диверсиям, оказывают помощь командованию в поддержании высокой боевой готовности, вносят вклад в дело обеспечения безопасности страны. За время проведения СВО за мужество, стойкость и героизм более 100 сотрудников управления получили государственные награды, более 120 отмечены ведомственными знаками и медалями.

"Поздравляем с очередной юбилейной датой представителей всех поколений: от героев, прошедших огненными дорогами Великой Отечественной войны, наших легендарных "смершевцев", до тех, кто только осваивает азы контрразведывательной науки. Твердость духа, верность традициям и высокий профессионализм помогут личному составу Управления и дальше успешно решать поставленные задачи", — УФСБ России по Центральному военному округу.