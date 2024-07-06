Автомобиль "Соболь" загорелся рано утром в Самаре

В субботу, 6 июля, в 4:42 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании машины на ул. Черемшанской в Самаре, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль ГАЗ "Соболь". На борьбу с огнем были направлены девять человек.

Пожар удалось ликвидировать в 5:05. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.