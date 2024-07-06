Авито Путешествия: в Самарской области спрос на аренду квартир за месяц вырос на 35%, а загородного жилья — на 60%

В Самарской области средняя стоимость посуточной аренды квартиры в июне 2024 года составила 2800 рублей, а загородных объектов — 9450 рублей.

В Авито Путешествиях подвели итоги первого месяца лета на рынке посуточной аренды квартир и загородных объектов в России, сравнив с результатами мая 2024 года.

На рынке посуточной аренды квартир предложение за месяц выросло на 7%, а количество бронирований объектов по сравнению с маем 2024 года увеличилось на 30%. Чаще всего россияне снимали однокомнатные квартиры (48%), студии (31%) и "двушки" (18%). Доли остальных форматов совокупно не превысили 3%. Сильнее всего спрос на посуточные квартиры за месяц вырос в Крыму (+50%), Красноярском (+48%) и Краснодарском краях (+46%), Кировской области, Приморском крае и Ленинградской области (+43% в каждом регионе). Информация по динамике в других регионах представлена в таблице.



В среднем по России стоимость бронирования посуточной квартиры выросла за месяц на 7% до 3300 рублей в сутки, что можно связать с высоким сезонным спросом. При этом в ряде регионов цены снизились: в Волгоградской области на 5%, в Ставропольском крае и Ярославской области — на 2%, в Татарстане и Смоленской области — на 1%.

Дешевле всего снять посуточную квартиру в июне 2024 года стоило в Брянской (2 000 рублей), Курской (2250 рублей) и Смоленской областях (2300 рублей). Самые высокие средние цены — в Приморском крае (4200 рублей за ночь), Калининградской области (4000 рублей) и Краснодарском крае (3900 рублей).

На рынке посуточной аренды загородного жилья количество доступных объектов увеличилось на 14% по сравнению с маем 2024 года. Наиболее заметный прирост в сегменте дач — здесь предложение выросло на 26%. Выбор домов и таунхаусов увеличился на 15%, коттеджей — на 7%. Количество бронирований за месяц прибавило 36%. В Крыму спрос увеличился в 2,3 раза, в Приморском крае — в два раза, в Краснодарском крае — на 83%, в Тверской области — на 72%, в Башкортостане и Бурятии — на 69%.

Цены на посуточное бронирование загородных объектов за месяц снизились на 2% до 8450 рублей. Это связано с увеличением в структуре предложения более дешевых дач. Самое заметное уменьшение цен по итогам июня 2024 года было отмечено в Приморском (-28%) и Краснодарском краях (-12%), Омской (-9%) и Кировской областях (-8%), республиках Крым и Бурятия (-8% в каждом) и ряде других регионов. Дешевле всего загородное жилье в июне 2024 года было снять в Бурятии (3300 рублей), Алтайском крае (4750 рублей) и Крыму (5300 рублей). Самые высокие цены — в Приморском крае (11800 рублей) и Московской области (11400 рублей).

"Посуточное жилье имеет огромное значение для развития туризма в стране. Оно позволяет быстро закрывать спрос на такие объекты в новых направлениях и небольших локациях, где не представлены классические отели. А также дает необходимое разнообразие для разных сценариев путешествий: на платформе можно в несколько кликов безопасно забронировать компактную студию для одиночного проживания или загородный дом для большой компании. Востребованность частного жилья подтверждается цифрами. Только за июнь этого года на Авито Путешествиях россияне забронировали посуточные квартиры или загородные объекты 740 тысяч раз", — рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления "Авито Путешествия".