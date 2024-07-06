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Баскетбол Спорт

Защитник Антон Карданахишвили подписан БК "Самара"

САМАРА. 6 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Антон Карданахишвили спустя год в статусе чемпиона Единой Лиги ВТБ возвращается в "Самару". Контракт с ним рассчитан на три сезона ("2+1").

Фото: БК Самара

Разыгрывающий. Рост 195 см. Род. 19 марта 2002 г.
Выступал за юношескую команду МБА (2017/2018), юношескую, молодежную и фарм-команды ЦСКА (2018-2021), "Нижний Новгород" (2021/2022), "Самару" (2022/2023) и вновь ЦСКА (2023/2024).

Победитель Единой молодежной лиги ВТБ (2021).
Чемпион Единой Лиги ВТБ, чемпион России (2024).

Выступал за сборные России различных возрастов. Победитель чемпионата Европы U16, дивизион B (2018). Участник чемпионата Европы U18 (2019).

В составе национальной сборной — участник квалификационного турнира к Олимпийским играм-2020 (2021).

В сезоне-2022/2023 принял участие во всех 32 матчах "Самары" в дебютном сезоне в Единой Лиге ВТБ, в среднем набирал 5,3 очка и делал 1,8 подбора и 2,4 передачи.
В сезоне-2023/2024 в составе ЦСКА сыграл в 28 матчах Единой Лиги ВТБ, в которых в среднем набирал 2,4 очка и делал 1 подбор и 1,3 передачи.

Антон Карданахишвили, защитник "Самары": "Рад снова вернуться в "Самару", в клуб, который уже стал для меня родным. Хочу поблагодарить президента клуба Камо Сергеевича Погосяна и главного тренера Дражена Анзуловича за предоставленную мне возможность и постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Жду первую игру сезона и встречи со всеми самарскими болельщиками во Дворце спорта. Сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиться поставленных целей!"

"Антон уже играл в Самаре. Это амбициозный игрок с хорошим потенциалом. Он отличается хорошей рабочей этикой на тренировках. У него обязательно будет возможность привнести в команду свою энергию и показать свои лучшие качества. И я надеюсь, он поможет нам в предстоящем сезоне", - резюмировал главный тренер "Самары" Дражен Анзулович.

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Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

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Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

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