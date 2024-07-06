В Тольятти из-за пожара в ТЦ эвакуировано 350 человек

В субботу, 6 июля, в 10:08 поступило сообщение о пожаре в торговом павильоне ТЦ "Русь на Волге".

Пожарно-спасательные подразделения были автоматически направлены по повышенному рангу вызова "Пожар № 2".

В целях безопасности до прибытия подразделений из здания было эвакуировано 350 человек.

В 11.15 пожар был ликвидирован на площади 3 кв. метра. В спасательной операции были задействованы 81 человек и 27 единиц спецтехники.

Погибших и пострадавших нет.