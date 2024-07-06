В Самаре произошел пожар в реабилитационном центре на ул. Новороссийской

В субботу, 6 июля, около 10 утра случился пожар в реабилитационном центре на ул. Новороссийской в Железнодорожном районе, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем были направлены 40 человек и 12 единиц техники.

В 10:23 объявлена ликвидация открытого горения на площади 9 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, в целях безопасности из здания было эвакуировано 35 человек, из них 10 человек спасены.

Причина пожара устанавливается.