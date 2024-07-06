В субботу, 6 июля, в 15:23 на Московском проспекте в Тольятти горел ангар на площади 120 кв. м, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Для ликвидации возгорания привлекались 46 специалистов и 13 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.