Житель Жигулевска стал фигурантом уголовного дела за вылов судака из Волги

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В Жигулевске в трехстах метрах от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС задержан мужчина, который используя запрещенное орудие — донную удочку с резиновым амортизатором, осуществил незаконный вылов судака. Общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила порядка более 26 тыс. рублей.