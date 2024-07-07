Житель Жигулевска стал фигурантом уголовного дела за вылов судака из Волги

В Жигулевске в трехстах метрах от гидроагрегатов Жигулевской ГЭС задержан мужчина, который используя запрещенное орудие — донную удочку с резиновым амортизатором, осуществил незаконный вылов судака. Общая сумма ущерба, причиненная водным биологическим ресурсам, составила порядка более 26 тыс. рублей.
В ходе опроса ранее несудимый житель города Тольятти вину в совершении противоправного деяния признал в полном объеме.
Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания. Водные биоресурсы переданы на ответственное хранение в организацию, имеющую холодильное оборудование.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов".
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И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.
Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁
то крокуса то корпуса в билютенях на прием врача...
Судя по объяснениям мужика дзюдоистки-инвалидки подрабатывают разводя мужиков за мнимые повреждения авто. Подождем, возможно найдутся еще жертвы этих невинных овечек
Интересно, как родители отреагироапли на идею сынишки