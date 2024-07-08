Под Тольятти пожар охватил три жилых дома на площади 600 квадратных метров

В понедельник, 8 июля, в 4:16 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в трех частных жилых домах и надворных постройках на ул. Вознесенской, 3,5,7 в селе Ягодное Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.

Пожару, площадь которого составила 600 кв. м. был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС".

На борьбу с огнем были направлены 60 человек и 19 единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 8:01.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.