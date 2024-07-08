Правоохранители разбираются в конфликте администратора самарской набережной и отдыхающего

О странной ситуации сообщили в соцсетях жители. Судя по видео, снимающий подходит вплотную к стоящей на набережной машине и говорит: "Ай, людей давите". Водитель показывает документы и представляется. На документы снимающий отвечает, что это "просто цветная бумажка".

Мнения комментаторов в соцсетях разделились. Кто-то пишет, что набережная не должна превращаться в проезжую часть. Кто-то осуждает снимающего, который не дает работать представителю администрации. Инцидент уже прокомментировали в мэрии.

"По информации МАУ "Самарская набережная", администратор набережной на служебной машине осуществлял подвоз инструментов для работ по благоустройству. В соответствующем приказе МАУ имеются данные о том, что этот автомобиль для выполнения служебных задач и поручений имеет право передвигаться по территории набережной. Дальнейшая правовая оценка будет дана сотрудниками Госавтоинспекции, которые подключились к разбирательству в ситуации", — рассказали в пресс-службе администрации Самары.

Источники Волга Ньюс в правоохранительных органах подтвердили, что у водителя было разрешение на проезд на набережной для необходимых работ по благоустройству. Тем не менее пока детали инцидента уточняют.