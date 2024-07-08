Лизинг GAC GS3 в CARCADE с применением скидки в размере 10%

Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый GAC GS3 с применением скидки в размере 10%. Предложение действует до объявления очередных специальных условий.

В рамках специальной программы клиентам CARCADE предоставляется возможность воспользоваться корпоративной скидкой на модели GS3, GS8 II, а также M8. Количество финансируемых единиц доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. Дисконт может быть учтён при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с официальным дилером марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

GAC GS3 сочетает в себе стильный внешний дизайн и просторный интерьер. Люк на крыше с электроприводом обеспечивает естественное освещение для вождения. Модель оснащена интеллектуальными технологиями, такими как сенсорный экран с диагональю 10,25 дюйма, а также усовершенствованной системой помощи водителю, гарантирующей безопасное вождение.

Финансирование возможно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Помимо скидок, клиенты могут воспользоваться дополнительными услугами CARCADE, такими как возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, а также программа круглосуточной автопомощи на дороге. Кроме того, клиенты CARCADE получают гибкие параметры настройки сделки, включая возможность выбора аванса от 0%, выкупного платежа до 50%, срока лизинга от 6 до 60 месяцев и вариативных графиков платежей.

Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Для получения коммерческого предложения и за подбором автомобиля обращайтесь к персональному менеджеру, оставляйте заявку на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.