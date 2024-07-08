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Баскетбол Спорт

БК "Самара" подписал центрового Насира Брукса

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Американский центровой Насир Брукс — новичок "Самары". Контракт с ним рассчитан на один сезон.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Насир Тэй-Жон Брукс (Nysier Brooks) Рост 213 см. Род. 5 декабря 1996 года. Выступал за команды университетов Cincinnati (2016-2019), Miami (2020/2021) и Mississippi (2021/2022).

Профессиональную карьеру начал в команде Newfoundland Growlers (Канада, 2022). Затем выступал за латвийский ВЭФ (2022/2023), китайский Hebei Xianglan (август–октябрь 2023) и французский SIG Strasbourg (2023/2024).

Чемпион Латвии, MVP плей-офф чемпионата (2023). Обладатель Кубка Латвии (2023). Финалист Кубка Франции (2024).

В сезоне-2023/2024 в составе SIG Strasbourg принял участие в 28 матчах чемпионата Франции (7,9 очка и 4,8 подбора в среднем за игру), а также в 11 матчах Лиги чемпионов (8,5 очка и 4,5 подбора в среднем).

Насир Брукс, центровой "Самары": "Решение перебраться в Самару? В России богатая баскетбольная культура. Здесь у меня будет возможность получить опыт нового стиля игры. Меня привлек уровень конкурентоспособности российского баскетбола, играть против лучших — это большой вызов самому себе. Кроме того, возможность погрузиться в другую культуру и исследовать новый город, такой как Самара — это захватывающая перспектива, от которой я не мог отказаться. Я верю, что новый опыт, который я получу в России, не только улучшит мои навыки как баскетболиста, но и расширит мой кругозор как на площадке, так и за ее пределами".

"Это игрок на позицию пятого номера, который поможет нам контролировать игру на обеих сторонах площадки. Высокий, с хорошей энергией — уверен, Брукс внесет свой вклад в достижение командой победных результатов", - прокомментировал главный тренер Дражен Анзулович.

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имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

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