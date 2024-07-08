Из-за горящего холодильника в тольяттинской квартире эвакуировано 15 человек

В понедельник, 8 июля, в 15:15 дежурному поступило сообщение о пожаре в многоквартирном доме по ул. Автостроителей в Тольятти.

В квартире дома горели домашние вещи и холодильник на площади 5 кв. метров. Для тушения пожара привлекались 29 специалистов МЧС России и восемь единиц техники.

Пострадавших нет. Эвакуировано 15 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.