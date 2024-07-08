На пожаре на Мехзаводе погибла женщина, эвакуировано 20 человек

В понедельник, 8 июля, в 18:51 в пос. Мехзавод горела квартира.

Пожарными объявлен уровень сложности "1-БИС". Площадь возгорания составила 50 кв метров. Во время проведения спасательных работ, в которых участвовало 28 огнеборцев и сесь спецмашин, эвакуировано 20 человек.

В 19:34 пожар был ликвидирован. Погибла 43-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.