В Клиниках СамГМУ девушке успешно удлинили ногу

В Самаре врачи Клиник СамГМУ провели поэтапную коррекцию длины конечности пациентке с врожденным пороком развития.

У девушки была малоберцовая гемимиелия. В таких случаях малоберцовая кость недоразвита или вообще отсутствует. Это приводит к развитию деформаций голени, стопы и коленного сустава. Зачастую деформации настолько выражены, что пациентам предлагают ампутацию голени и изготовление протеза.

Врачи детского травматолого-ортопедического отделения помогли пациентке, которая в свои 15 лет перенесла более 10 операций (ее нога была короче другой на 17 см). Девочке приходилось носить ортопедическую обувь с 15-сантиметровой платформой на стороне укорочения.

"Коррекцию длины конечности мы выполняли в два этапа, - рассказал врач-травматолог-ортопед детского травматолого-ортопедического отделения Клиник СамГМУ Никита Лихолатов. - На первом этапе с применением методики Илизарова в аппарате внешней фиксации (АВФ) достигли удлинения конечности на 8 см. Невообразимо приятно было наблюдать, как с течением времени уменьшается высота платформы ортопедического ботинка. Вторым этапом мы также удлинили голень с применением методики Илизарова в АВФ еще на 7 см".

Благодаря работе врачей длина нога всего на 2 см меньше другой. Это можно скорректировать небольшой платформой или индивидуальной ортопедической стелькой. Во время всего периода коррекции девушка могла передвигаться с полной опорой на ноги. Лечение заняло чуть больше года.