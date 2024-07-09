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Специальное предложение на лизинг HONGQI HS3 в CARCADE

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE предлагает приобрести в лизинг новый HONGQI HS3 с привилегией в размере 300 тыс. рублей. Предложение действует на договоры, заключённые до конца июля 2024 года.

Привилегия может быть учтена при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Предложение разработано в рамках сотрудничества с импортёром бренда на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 60 месяцев и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев.

HONGQI HS3 — динамичный городской кроссовер, полностью продолжающий традиции элегантного утончённого дизайна и непревзойдённого комфорта, свойственного "старшим" моделям HONGQI. Новое поколение HS3 оснащён двигателями, работающими на традиционном топливе. В России HONGQI HS3 представлен в двух комплектациях Comfort и Deluxe, отличающихся двигателями, трансмиссиями, приводом и оснащением. В комплектации Comfort: двигатель объёмом 1,5 литра мощностью 156 л. с. и 252 Нм крутящего момента, он работает в паре с 7-ступенчатой трансмиссией DCT. Привод автомобиля в данной версии — передний. Версия Deluxe оснащается мотором объёмом 2,0 литра мощностью 245 л. с. и 380 Нм крутящего момента. В такой версии HS3 агрегатирован восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.

Кроме того, автомобили HONGQI доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Клиенты также могут воспользоваться дополнительными услугами от CARCADE: Каско в рассрочку, возвратный лизинг, сервис круглосуточной автопомощи на дорогах, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре.

Подробности условий и наличие автомобилей в салонах вашего города уточняйте у финансовых консультантов CARCADE. Коммерческое предложение запрашивайте на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5zE8MWQ

ИНН 3905019765

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