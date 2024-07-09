Администрация Сызрани закупит хрустальные подставки за 86 тыс. рублей

На портале госзакупок разместили тендер о необходимости поставки в Сызрань подставок из стекла с объемным изображением. Начальная цена контракта — 86 тыс. рублей. Информация размещена 4 июля, заявки принимают до 11 июля. Судя по требованию, подставок должно быть всего десять.
В описании объекта закупки значится, что подставки являются сувенирной продукцией и должны быть сделаны из оптического стекла марки К8 (бариевый хрусталь). Высота каждой должна быть более 100 мм, ширина — более 60 мм, глубина — более 60 мм. К подставкам требуется еще и футляр из массива ценных пород дерева. На этом футляре должен иметься герб Сызрани с надписью "СЫЗРАНЬ 163". На обратной стороне футляра требуется надпись: "СЫЗРАНЬ — ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ". Внутри прямоугольной подставки должна быть башня местного Кремля.
Продукция какого поставщика могла бы подойти под такое описание — пока не известно.
Последние комментарии
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.
Самый грязный район,Промышленном районе на остановке 13 микрорайон уже 15лет ведётся нелегальная торговля овощами, на площади Кирова по ул Победы на стороне промышленного района ведётся нелегальная торговля у подземного перехода и никому нет дела, что кругом антисанитария. Наведите порядок в Промышленном районе, как в Кировском.
Ребята, какой петербург? Речь шла только о снятии полномочий председателя. Высосали из пальца и раздули