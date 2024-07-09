Администрация Сызрани закупит хрустальные подставки за 86 тыс. рублей

На портале госзакупок разместили тендер о необходимости поставки в Сызрань подставок из стекла с объемным изображением. Начальная цена контракта — 86 тыс. рублей. Информация размещена 4 июля, заявки принимают до 11 июля. Судя по требованию, подставок должно быть всего десять.

В описании объекта закупки значится, что подставки являются сувенирной продукцией и должны быть сделаны из оптического стекла марки К8 (бариевый хрусталь). Высота каждой должна быть более 100 мм, ширина — более 60 мм, глубина — более 60 мм. К подставкам требуется еще и футляр из массива ценных пород дерева. На этом футляре должен иметься герб Сызрани с надписью "СЫЗРАНЬ 163". На обратной стороне футляра требуется надпись: "СЫЗРАНЬ — ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ". Внутри прямоугольной подставки должна быть башня местного Кремля.

Продукция какого поставщика могла бы подойти под такое описание — пока не известно.