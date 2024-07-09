"Т Плюс" досрочно восстановила горячее водоснабжение в часть домов Куйбышевского района Самары

Специалисты "Предприятия тепловых сетей" возобновили подачу горячей воды в дома по улицам Егорова, Пугачевскому тракту, Долотному и Ново-Молодежным переулкам. После проведения обязательных профилактических работ в системах теплоснабжения горячее водоснабжение восстановлено вечером 8 июля. Проверка теплосети повышенным давлением должна была проходить с 27 июня по 10 июля включительно. Благодаря слаженной работе энергетики завершили техническое обслуживание сетей на нескольких улицах раньше.
В настоящее время ведется регулировка режимов и подключение объектов по адресам: Гаражный проезд, 4, 6, 8 к4, 8 к8, Ново-Молодежный переулок 14, 16,18,21,23,25,28,30,32,34,37, Пугачевский тракт, 49, 51,53,55А, Хасановская, 1.
В течение ближайших нескольких дней специалисты энергокомпании будут устранять оставшиеся дефекты трубопроводов, осуществлять отладку температурного и гидравлического режимов на энергообъектах и теплосетях, чтобы подать горячее водоснабжение в остальные многоквартирные дома, находящиеся в зоне гидравлических испытаний Куйбышевского района областной столицы.
Обращаем внимание, что сроки подачи горячей воды в домах зависят от оперативности работы персонала управляющих организаций на внутридомовых сетях горячего водоснабжения.
Последние комментарии
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!
В Ровно-Владимировке вообще нет воды центральной и делать ничего никто не собирается
Очередной бред от Парамзина, а жители Ровно-Владимировки "нагнетают" по его словам уже несколько десятков лет.