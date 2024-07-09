"Т Плюс" досрочно восстановила горячее водоснабжение в часть домов Куйбышевского района Самары

Специалисты "Предприятия тепловых сетей" возобновили подачу горячей воды в дома по улицам Егорова, Пугачевскому тракту, Долотному и Ново-Молодежным переулкам. После проведения обязательных профилактических работ в системах теплоснабжения горячее водоснабжение восстановлено вечером 8 июля. Проверка теплосети повышенным давлением должна была проходить с 27 июня по 10 июля включительно. Благодаря слаженной работе энергетики завершили техническое обслуживание сетей на нескольких улицах раньше.

В настоящее время ведется регулировка режимов и подключение объектов по адресам: Гаражный проезд, 4, 6, 8 к4, 8 к8, Ново-Молодежный переулок 14, 16,18,21,23,25,28,30,32,34,37, Пугачевский тракт, 49, 51,53,55А, Хасановская, 1.

В течение ближайших нескольких дней специалисты энергокомпании будут устранять оставшиеся дефекты трубопроводов, осуществлять отладку температурного и гидравлического режимов на энергообъектах и теплосетях, чтобы подать горячее водоснабжение в остальные многоквартирные дома, находящиеся в зоне гидравлических испытаний Куйбышевского района областной столицы.

Обращаем внимание, что сроки подачи горячей воды в домах зависят от оперативности работы персонала управляющих организаций на внутридомовых сетях горячего водоснабжения.