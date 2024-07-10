16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коллектор, автосервис и стихийные постройки: в Самаре снесут 5 незаконных зданий "Омега" скорректирует планировку застройки квартала на ул. Губанова В Самарской области зафиксирован скачок продаж первичного жилья Суд арестовал участок на ул. Солнечной, где планировали построить высотки Похожа на ТЦ: жители Самары потребовали снести незаконную постройку у рынка 15-го микрорайона

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

Коллектор, автосервис и стихийные постройки: в Самаре снесут 5 незаконных зданий

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 79
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Департамент градостроительства Самары опубликовал несколько лотов на сайте госзакупок. Все они связаны с поиском подрядчиков, которые снесут или разработают проекты на снос самовольно возведенных конструкций. Суммарная начальная стоимость пяти лотов — 1,83 млн рублей.

Проекты, сметные расчеты и экспертизы потребуются на снос четырех зданий. Первое — объект капитального строительства, напорный коллектор от фекальной насосной 1, протяженностью 4536 погонных метров, проходящий по территории АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" (ул. Грозненская, 25). Начальная цена контракта — 500 тыс. рублей.

Второе — самовольная постройка площадью 44,85 кв метра в Железнодорожном районе города (ул. Промышленности, 87). На разработку проекта по ликвидации выделяют 183 тыс. рублей.

Третье — двухэтажное нежилое здание, используемое под автосервис. В техзадании не прописана площадь, которую занимает объект, однако уточняется, что он расположен в Железнодорожном районе Самары (ул. Промышленности, 39). На разработку проекта выделяют 275 тыс. рублей.

Четвертый лот в опубликованном департаментом перечне — разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, сметного расчета на снос нежилого здания площадью 863 "квадрата" в Железнодорожном районе (ул. Белогородская, 1). Начальная цена контракта — 250 тыс. рублей.

Также департамент градостроительства ищет подрядчика на снос самовольной постройки в Красноглинском районе Самары (41 км Красноглинского шоссе, 11). Стихийное сооружение площадью 80,3 кв метра расположено рядом с постом ДПС. На ликвидацию объекта выделяют 625,1 тыс. рублей.

Победителей торгов определят после 22 июля.

Подрядчики, разрабатывающие проекты, должны выполнить работы в течение 70 дней, а победитель торгов на снос — в течение 18 календарных дней с момента заключения контракта.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вячеслав Гусев 20 мая 2024 03:14 Омбудсмен предложила выкупить здание Клиники сердца у Сергея Шатило

На конец то кто то дает деньги н покупку здания за свой личный счет, я надеюсь что депутаты поддерут о тоже свои личные выделят, наконец тл истоки свои вспомнили - в царской России избранники за свой счет делали. иначе депутатом не быть.

Сергей Морозов 12 мая 2024 04:32 На стрелке рек Волги и Самары собираются оборудовать набережную

Давно все понятно,что хотят речной порт и элеватор снести,а набережная это предлог ,потом пересмотрят под жилую застройку,

Sup Supchik 08 мая 2024 23:37 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Напротив, матрешки выглядят постыдной клюквенной клоунадой а-ля “matroshka-vodka-balalayka”

Thomas Hodgkinson 08 мая 2024 02:29 Утвержден эскиз застройки стрелки рек Волги и Самары со зданиями-матрешками

Круто!

Анатолий Илларионов 09 апреля 2024 12:24 Компания Давидюка построит на ул. Губанова ЖК "Аура" в 27 этажей

Всё-таки какие алчные люди,что бизнес, что администрация. Губанова на этом участке узенькая улочка. Кто подумал, как будут выезжать по ней столько машин на Ново-Садовую и Солнечную? Куда пойдут дети? В какой поликлинике будт лечить детей? Всем всё пофиг. И тем, кто купит там квартиры и будет скулить, что все плохо.

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

В микрорайоне Крутые Ключи открылся новый детский сад на 350 мест

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Новый спортивный объект позволит круглогодично заниматься ледовыми видами спорта

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4