Коллектор, автосервис и стихийные постройки: в Самаре снесут 5 незаконных зданий

Департамент градостроительства Самары опубликовал несколько лотов на сайте госзакупок. Все они связаны с поиском подрядчиков, которые снесут или разработают проекты на снос самовольно возведенных конструкций. Суммарная начальная стоимость пяти лотов — 1,83 млн рублей.

Проекты, сметные расчеты и экспертизы потребуются на снос четырех зданий. Первое — объект капитального строительства, напорный коллектор от фекальной насосной 1, протяженностью 4536 погонных метров, проходящий по территории АО "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" (ул. Грозненская, 25). Начальная цена контракта — 500 тыс. рублей.

Второе — самовольная постройка площадью 44,85 кв метра в Железнодорожном районе города (ул. Промышленности, 87). На разработку проекта по ликвидации выделяют 183 тыс. рублей.

Третье — двухэтажное нежилое здание, используемое под автосервис. В техзадании не прописана площадь, которую занимает объект, однако уточняется, что он расположен в Железнодорожном районе Самары (ул. Промышленности, 39). На разработку проекта выделяют 275 тыс. рублей.

Четвертый лот в опубликованном департаментом перечне — разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства, сметного расчета на снос нежилого здания площадью 863 "квадрата" в Железнодорожном районе (ул. Белогородская, 1). Начальная цена контракта — 250 тыс. рублей.

Также департамент градостроительства ищет подрядчика на снос самовольной постройки в Красноглинском районе Самары (41 км Красноглинского шоссе, 11). Стихийное сооружение площадью 80,3 кв метра расположено рядом с постом ДПС. На ликвидацию объекта выделяют 625,1 тыс. рублей.

Победителей торгов определят после 22 июля.

Подрядчики, разрабатывающие проекты, должны выполнить работы в течение 70 дней, а победитель торгов на снос — в течение 18 календарных дней с момента заключения контракта.