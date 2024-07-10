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Финансы Экономика и бизнес

Специальные условия на лизинг магистральных тягачей BEIBEN в CARCADE

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания CARCADE объявляет о запуске акции на приобретение в лизинг магистральных тягачей BEIBEN: при покупке тягача, конечному покупателю предоставляется сертификат на проведение четырёх технических обслуживаний на любом сертифицированном сервисном центре за счёт дистрибьютора.

Предложение действует на лизинг 1848SW с колёсной формулой 4×2 2023 года выпуска. Данная модель представлена в двух комплектациях: стандарт, стандарт+ (мультируль + планшет). Количество финансируемых единиц доступно без ограничений на одно юридическое лицо или ИП. В акции участвуют только новые ТС в наличии в регионах действия дилерской сети. Предложение разработано в рамках сотрудничества с дистрибьютором марки на территории РФ с учётом потребностей клиентов и упрощённого входа в сделку. Подробности уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

Грузовики BEIBEN эксплуатируются даже в суровых зимних условиях — от шоссе между большими мегаполисами до строек и карьеров, в сельском хозяйстве и на бездорожье. Автомобили BEIBEN для российского рынка комплектуются дизельными двигателями WEICHAI и трансмиссией FAST Gear, которые отлично зарекомендовали себя по части проходимости на дорогах, приемлемым ценообразованием запасных частей, а также развитой сетью сервисных центров на территории РФ.

Финансирование доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора лизинга в онлайн-формате клиентам, подключенным к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Клиенты CARCADE также могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, регистрация ТС в ГИБДД и Гостехнадзоре, программа автопомощи на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора.

Оставить заявку на подбор транспортного средства и лизинговые расчёты можно по телефону горячей линии 8 800 700 30 30 или на сайте.

Реклама. ООО "Каркаде".

ERID: 2VSb5wmxwwN

ИНН 3905019765

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