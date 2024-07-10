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УФНС России по Самарской области: самарцам, получившим дополнительный доход в 2023 году, необходимо уплатить налог на доходы физлиц до 15 июля Специальные условия на лизинг магистральных тягачей BEIBEN в CARCADE НОВИКОМ организует финансирование производства цифровых тонометров Минстрой РФ отметил почетным знаком топ-менеджера ВСК Романа Фролова за вклад в развитие отрасли ВТБ: потребительская активность россиян с начала года выросла на 5%

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УФНС России по Самарской области: самарцам, получившим дополнительный доход в 2023 году, необходимо уплатить налог на доходы физлиц до 15 июля

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

УФНС России по Самарской области напоминает о приближении срока уплаты налога на доходы физических лиц. Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации по форме 3-НДФЛ, необходимо не позднее 15 июля 2024 года. Речь идет о тех гражданах, кто обязан заявить о подлежащих декларированию доходах за 2023 год и представить налоговую декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года, в частности, при реализации в отчётном периоде имущества, получении подарков не от близких родственников, доходах от сдачи квартир в аренду или доходах от зарубежных источников. Это касается также индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, осуществляющих частную практику.

На сегодняшний день в региональную налоговую службу представлено более 227 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 2,6% больше аналогичного периода прошлого года. Как отмечает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Светлана Карпова, налогоплательщики Самарской области предпочитают подавать декларации в электронном виде, с каждым годом фиксируется рост популярности данной услуги, только в этом году более 90% деклараций по форме 3-НДФЛ направлено через "личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России и портал "Госуслуги".

Оплатить налог удобнее через линейку "личных кабинетов" и с помощью электронного сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России. Пользователям сервисов "личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" достаточно сформировать платежный документ в своем личном кабинете и сразу уплатить налог онлайн. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.

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