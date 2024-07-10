УФНС России по Самарской области: самарцам, получившим дополнительный доход в 2023 году, необходимо уплатить налог на доходы физлиц до 15 июля

УФНС России по Самарской области напоминает о приближении срока уплаты налога на доходы физических лиц. Оплатить налог на доходы физических лиц, исчисленный в декларации по форме 3-НДФЛ, необходимо не позднее 15 июля 2024 года. Речь идет о тех гражданах, кто обязан заявить о подлежащих декларированию доходах за 2023 год и представить налоговую декларацию 3-НДФЛ до 2 мая 2024 года, в частности, при реализации в отчётном периоде имущества, получении подарков не от близких родственников, доходах от сдачи квартир в аренду или доходах от зарубежных источников. Это касается также индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, осуществляющих частную практику.
На сегодняшний день в региональную налоговую службу представлено более 227 тысяч деклараций по налогу на доходы физических лиц, что на 2,6% больше аналогичного периода прошлого года. Как отмечает начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Светлана Карпова, налогоплательщики Самарской области предпочитают подавать декларации в электронном виде, с каждым годом фиксируется рост популярности данной услуги, только в этом году более 90% деклараций по форме 3-НДФЛ направлено через "личный кабинет налогоплательщика" на сайте ФНС России и портал "Госуслуги".
Оплатить налог удобнее через линейку "личных кабинетов" и с помощью электронного сервиса "Уплата налогов и пошлин" на сайте ФНС России. Пользователям сервисов "личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и "личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя" достаточно сформировать платежный документ в своем личном кабинете и сразу уплатить налог онлайн. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России.
Последние комментарии
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах