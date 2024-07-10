Стало известно, где в области отключат свет 11 и 12 июля

В связи с проведением филиалом ПАО "Россети Волга" — "Самарские РС" неплановых ремонтных работ будет приостановлено электроснабжение по следующему графику:

11.07.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Камышлинский район:

с. Камышла

11.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Липовка

11.07.2024 года с 10-00 до 16-00 (местного времени):

Сергиевский район:

с. Красносельское

11.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Шилан

11.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Чапаево

11.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

с. Хорошенькое

11.07.2024 года с 10-00 до 17-00 (местного времени):

Красноярский район:

п. Подлесный

11.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (местного времени):

Сызранский район:

с. Лесная Поляна, с. Печерские Выселки;

11.07.2024 года с 08-00 до 16-00 (местного времени):

Красноармейский район:

д. Новая Деревня (ул. Нагорная, ул. Озерная, ул. Новодеревенская, пер. Дачный, СДТ Новые сады);

12.07.2024 года с 09-00 до 15-00 (время местное):

Сызранский район:

с. Лесная Поляна, с. Печерские Выселки;

12.07.2024 года с 09-00 до 16-00 (местного времени):

г. о. Чапаевск

г. Чапаевск (ул. М.Горького, ул. Нахимова, ул. Фурманова, ул. Московская, пер. Торговый);

В целях соблюдения правил безопасности энергообъект отключается от основной сети.

Во избежание повреждения бытовых приборов, до момента включения энергообъекта в основную сеть, просьба отключить их от домашней сети.

Информация о сроках проведения плановых ремонтных работ размещена по ссылке.

Филиал "Россети Волга" — "Самарские РС" приносит извинения за временные неудобства.