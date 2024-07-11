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Семья сотрудницы Сызранского НПЗ вместе с другими финалистами всероссийского конкурса отправится в поездку по стране

СЫЗРАНЬ. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Семья экономиста Сызранского НПЗ Натальи Барановой приняла участие в финале конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Участников финала ждали интеллектуальные и творческие туры, большая образовательная и развлекательная программа. Результаты конкурса подвели на ВДНХ в День семьи, любви и верности. Семья Барановых в числе других финалистов получила в качестве приза поездку по стране от программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие". Разделив радостные мгновения с родными и любимыми, они заново откроют для себя культуру и природу России.

Всего в финале встретились 300 семейных команд из 14 регионов страны, Самарскую область представляли семь семей. По сути, всех, кто прошел на этот этап, можно считать победителями, ведь в заявочной кампании приняли участие более 587 тысяч человек. Конкурс "Это у нас семейное" стал самым массовым проектом президентской платформы "Россия — страна возможностей".

В семейной команде Барановых было шесть человек. Супруги Наталья и Михаил, их дочери и мама главы семьи, Татьяна Васильевна. Наталья Баранова — экономист по материально-техническому снабжению Сызранского НПЗ (входит в НК "Роснефть"). Ее общий стаж на предприятии — более 25 лет. Второй главный смысл ее жизни — дети, успехам можно посвятить отдельный рассказ. Вместе с супругом Михаилом, который трудится в банке, они воспитывают трех дочек-вундеркиндов.

10-летняя Елена — чемпионка Сызрани по шахматам и лауреат международных музыкальных конкурсов, мастерски играет на аккордеоне. 13-летняя Людмила тоже увлекается музыкой — играет на балалайке, рисует и танцует, имеет 1 взрослый разряд и звание вице-чемпиона области по шахматам. А старшая, Елизавета, — лидер студенческого движения СамГТУ. В прошлом году стала финалистом конкурса "Студент года", активно занимается волонтерством.

Совмещать крепкий тыл и успехи на трудовом фронте Барановым, как и другим заводским семьям, несомненно, помогает работа на социально ответственном предприятии. Недаром поддержке семей, материнства и детства посвящено значительное число статей коллективного договора Сызранского НПЗ.

На заводе сейчас более 170 семей, где оба супруга трудятся на предприятии. Также в коллективе — более 70 многодетных семей. За многолетнюю историю на СНПЗ сложилось десятки трудовых династий, совокупный стаж многих превышает несколько сотен лет. Кстати, и сама финалистка конкурса Наталья — продолжательница известной трудовой династии Барановых-Кузнецовых.

Поддержка семей на предприятиях — это вклад не только в демографию страны, но и в будущее профессии нефтяника, уверены на заводе, а хорошие специалисты здесь востребованы всегда.

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