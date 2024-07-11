УФНС рекомендует гражданам, собирающимся на отдых, заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам

Наличие налоговой задолженности может стать неприятным сюрпризом при планировании отпуска. Управление ФНС России по Самарской области рекомендует гражданам, собирающимся на отдых, заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Сегодня как для получения информации о задолженности, так и для уплаты налогов без посещения налоговой инспекции созданы максимально комфортные условия.
Самый популярный для этого способ — воспользоваться интерактивным сервисом на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или мобильным приложением для смартфонов "Налоги ФЛ". В данном сервисе не только можно увидеть информацию о наличии задолженности, но и произвести онлайн оплату через банки-партнеры или распечатать квитанции. Воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг, можно также просто и оперативно проверить и оплатить налоговую задолженность. Кроме этого, погасить задолженность в онлайн-режиме можно с помощью сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин" или через банкоматы и в офисах банков.
Для удобства налогоплательщиков Федеральной налоговой службой создана возможность оперативно получать информацию о наличии налоговой задолженности в смс-сообщениях, по электронной или обычной почте. Информирование происходит только с согласия налогоплательщика, которое должно быть представлено в любой налоговый орган. Ознакомиться более подробно с сервисом "Информирование о задолженности" можно на официальном сайте ФНС России.
УФНС России по Самарской области напоминает: важно заранее убедиться в отсутствии налоговой задолженности во избежание наложения запрета на выезд за границу или применения иных мер взыскания задолженности, которые могут испортить ваш отдых.
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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