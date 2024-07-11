УФНС рекомендует гражданам, собирающимся на отдых, заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам

Наличие налоговой задолженности может стать неприятным сюрпризом при планировании отпуска. Управление ФНС России по Самарской области рекомендует гражданам, собирающимся на отдых, заранее убедиться в отсутствии долгов по налогам. Сегодня как для получения информации о задолженности, так и для уплаты налогов без посещения налоговой инспекции созданы максимально комфортные условия.

Самый популярный для этого способ — воспользоваться интерактивным сервисом на сайте ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" или мобильным приложением для смартфонов "Налоги ФЛ". В данном сервисе не только можно увидеть информацию о наличии задолженности, но и произвести онлайн оплату через банки-партнеры или распечатать квитанции. Воспользовавшись Единым порталом государственных и муниципальных услуг, можно также просто и оперативно проверить и оплатить налоговую задолженность. Кроме этого, погасить задолженность в онлайн-режиме можно с помощью сервиса ФНС России "Уплата налогов и пошлин" или через банкоматы и в офисах банков.

Для удобства налогоплательщиков Федеральной налоговой службой создана возможность оперативно получать информацию о наличии налоговой задолженности в смс-сообщениях, по электронной или обычной почте. Информирование происходит только с согласия налогоплательщика, которое должно быть представлено в любой налоговый орган. Ознакомиться более подробно с сервисом "Информирование о задолженности" можно на официальном сайте ФНС России.

УФНС России по Самарской области напоминает: важно заранее убедиться в отсутствии налоговой задолженности во избежание наложения запрета на выезд за границу или применения иных мер взыскания задолженности, которые могут испортить ваш отдых.