В районе ТЦ "Космопорт" загорелись строительные леса

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В четверг, 11 июля, в 17:10 на ул. Дыбенко (строение 9) в Октябрьском районе Самары произошел пожар повышенной сложности 1-БИС. По указанному адресу находится ЖК "Дом у Космопорта-2". О пожаре сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.