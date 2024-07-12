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Финансы Экономика и бизнес

CARCADE повышает качество трудовой жизни сотрудников

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Центральный офис лизинговой компании переехал в рамках масштабного проекта по реновации рабочего пространства. Теперь он располагается по адресу: г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 18.

"В июне в Москве произошёл официальный переезд, и теперь все департаменты бэк-офиса располагаются в одном здании. Компания растёт, увеличиваются объёмы и команда постоянно пополняется новыми специалистами. Настал момент, когда два офиса в Москве перестали отвечать современным требованиям компании к площади и качеству офисного пространства, и было принято решение о поиске новой локации. Сейчас мы располагаемся в четырёхэтажном здании в историческом центре Москвы, площадь которого составляет 5000 кв. м., и всё пространство полностью отведено только нашей компании", — отметила Татьяна Прокопенко, директор административного департамента ООО "Каркаде" в г. Москва.

"Помимо расширения географии присутствия, цель компании — совершенствование условий труда для сотрудников во всех регионах. Во многих городах России коллеги ощутили, что значит работать в современном, стильном офисе с продуманным дизайн-проектом. Уже произошли переезды в Москве, Иркутске и Краснодаре. В ближайшее время открываем флагманские офисы в Казани и Нижнем Новгороде. До конца года запланировано открытие флагманского офиса в Екатеринбурге и второго офиса в Нижнем Новгороде.

Для того чтобы бизнес приносил результаты, важно эффективно организовывать все производственные процессы. Большинство наших сотрудников работают в офисе, что способствует оперативной коммуникации и быстрому решению всех возникающих вопросов. Я уверен, что новые офисы помогут руководителям поддерживать высокий уровень вовлечённости сотрудников в рабочие процессы. Специалисты находятся в едином информационном поле и при этом имеют возможность полноценно сконцентрировать внимание на текущих задачах", — рассказал Вячеслав Заичкин, операционный директор ООО "Каркаде".

Реклама. ООО "Каркаде".

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