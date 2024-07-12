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Финансы Экономика и бизнес

УФНС: на этапе госрегистрации бизнеса помогут достоверные сведения сервиса "Прозрачный бизнес"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сервис "Прозрачный бизнес", оперируя открытыми данными ФНС России, разработан в помощь налогоплательщикам как информационно-аналитический инструмент. В его разделах представлена комплексная информация о налогоплательщиках, объединяющая 15 информационных источников, в том числе сведения из государственных реестров с возможностью получения выписки. Сервис полезен и в сфере оценки репутации деловых партнеров, и своей личной истории в предпринимательстве, а также на самом первом этапе рождения бизнеса — государственной регистрации.

Фото: пресс-служба УФНС России по Самарской области

На этапе подготовки и подачи документов на государственную регистрацию организации или внесения изменений в сведения о юридическом лице, рекомендуется проверить себя и других физических лиц, включаемых в ЕГРЮЛ в качестве руководителей или учредителей, на наличие ограничений участия в юридических лицах, установленных Федеральным законом 08.08.2001 № 129-ФЗ. Кроме того, получить информацию из реестра дисквалифицированных лиц и о многократном участии физического лица в организациях.

Отмечая функциональные возможности сервиса, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Елена Ковалец подчеркивает, что с помощью новой опции в разделе "Ограничения участия в ЮЛ" по внесенным в поисковой строке ИНН либо ФИО теперь можно узнать и срок окончания действия ограничений для указанного налогоплательщика, что позволит уже на этапе формирования документов на госрегистрацию бизнеса оценить целесообразность обращения в регистрирующий орган за получением услуги в сфере госрегистрации.

Только с начала 2024 года в Самарской области зарегистрировано 10635 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, количество решений об отказе в государственной регистрации сократилось почти на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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