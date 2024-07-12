УФНС: на этапе госрегистрации бизнеса помогут достоверные сведения сервиса "Прозрачный бизнес"

Сервис "Прозрачный бизнес", оперируя открытыми данными ФНС России, разработан в помощь налогоплательщикам как информационно-аналитический инструмент. В его разделах представлена комплексная информация о налогоплательщиках, объединяющая 15 информационных источников, в том числе сведения из государственных реестров с возможностью получения выписки. Сервис полезен и в сфере оценки репутации деловых партнеров, и своей личной истории в предпринимательстве, а также на самом первом этапе рождения бизнеса — государственной регистрации.
На этапе подготовки и подачи документов на государственную регистрацию организации или внесения изменений в сведения о юридическом лице, рекомендуется проверить себя и других физических лиц, включаемых в ЕГРЮЛ в качестве руководителей или учредителей, на наличие ограничений участия в юридических лицах, установленных Федеральным законом 08.08.2001 № 129-ФЗ. Кроме того, получить информацию из реестра дисквалифицированных лиц и о многократном участии физического лица в организациях.
Отмечая функциональные возможности сервиса, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков УФНС России по Самарской области Елена Ковалец подчеркивает, что с помощью новой опции в разделе "Ограничения участия в ЮЛ" по внесенным в поисковой строке ИНН либо ФИО теперь можно узнать и срок окончания действия ограничений для указанного налогоплательщика, что позволит уже на этапе формирования документов на госрегистрацию бизнеса оценить целесообразность обращения в регистрирующий орган за получением услуги в сфере госрегистрации.
Только с начала 2024 года в Самарской области зарегистрировано 10635 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, количество решений об отказе в государственной регистрации сократилось почти на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Почему вы думаете, что не понадобится? Я год с ней откатала. Пригодилась еще как, и не раз. Прямо выручала. Знакомые суды с ними проходили. На юристов больше, чем на карту потратили в итоге.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах