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Строительство дороги и подключение к сетям: руководство Самарской области проводит личные приемы предпринимателей

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство Самарской области продолжает еженедельно проводить личные приемы представителей бизнес-сообщества. Ранее глава региона Вячеслав Федорищев подчеркивал, что формат регулярных встреч с предпринимателями уже внедрен, и в скором времени заработает единая цифровая платформа, с помощью которой можно будет получать ответы от уполномоченных лиц.

В пятницу, 12 июля, личный прием предпринимателей провел врио вице-губернатора Антон Емельяненко. Свои вопросы ему задали предприниматели из Сызранского района и Тольятти. На встрече также присутствовали представители минэкономразвития, минтранса и муниципальных администраций.

Руководство Волжского комбината напитков "Стенька" обратилось с просьбой о строительстве подъездной дороги к производству. Сегодня компания реализует инвестпроект по созданию производства питьевой бутилированной воды. В апреле на предприятии уже запустили производственную линию мощностью 8 тыс. бутылок в час, до конца года планируется запустить еще одну, мощностью 22 тыс. бутылок в час. На предприятии будет создано 100 новых рабочих мест.

Как рассказал генеральный директор комбината Максим Маршалов, сегодня с предприятия ежедневно выезжает по 10 грузовых автомобилей. С выходом на проектную мощность количество транспорта возрастет до 50 единиц каждый день. Подъездная дорога позволит не наносить ущерба дорогам сельского поселения большегрузами, а также упростит логистику и обеспечит предприятию выход на региональные и федеральные трассы. Кроме того, дорогой будут пользоваться жители села.

Врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов сказал, что вопрос проработан совместно с администрацией Сызранского района и региональным минтрансом.

"В настоящее время готовится проект, и уже в этом году планируется начать строительство дороги, чтобы у предприятия были все возможности для эффективного развития, в том числе в интересах жителей ближайших населенных пунктов", — акцентировал он.

Антон Емельяненко подчеркнул, что построить дорогу нужно в рамках этого строительного сезона: "Министерство транспорта готово поддержать проект, дорога должна быть построена. По поручению врио губернатора выделены дополнительные средства в муниципальные образования, в том числе и на ремонт, строительство дорог. Занимайтесь, нужно до конца года завершить все работы".

Тольяттинская компания "КоРУН" обратилась к руководству региона с вопросом подключения к инженерным сетям своего склада. Предприятие с 2011 г. занимается поставками и внедрением передового оборудования и технологий во всех регионах страны. У компании возникли сложности во взаимодействии с ресурсоснабжающей организацией АО "ТЕВИС".

"Вопрос взаимодействия предпринимателей с ресурсоснабжающими организациями очень актуальный. Будем предлагать здесь определенные решения, чтобы это взаимодействие улучшать, в том числе, переводить в цифровой формат", — отметил в ходе встречи Антон Емельяненко.

В ходе встречи договоренности были достигнуты, предприниматель будет обеспечен точками подключения к инфраструктуре.

"Компания ТЕВИС является системообразующей для Тольятти, но мы видим много вопросов со стороны бизнеса по взаимодействию с ней. Теперь руководство компании и городская администрация создадут рабочую группу, чтобы еженедельно собирать предпринимателей и инвесторов и разрешать их вопросы на уровне муниципалитета. Если будут возникать дополнительные вопросы — мы заберем их на уровень регионального правительства", — пояснил Дмитрий Богданов.

Отметим, что по поручению врио губернатора Вячеслава Федорищева встречи с предпринимателями и представителями предприятий региона стали регулярными.

В Самарской области поддержка бизнеса реализуется в соответствии с нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство".


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